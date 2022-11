TIM è incredibile: tre offerte shock da 100GB quasi gratis distruggono Vodafone

Si parla ormai da diverso tempo solo delle offerte di TIM, ma non in chiave passata. Se prima infatti gli utenti tenevano in considerazione il famoso gestore anglosassone per via della sua qualità eccelsa, oggi lo fanno per via dei contenuti che sono molto più ampi del solito con i prezzi che invece sono molto più bassi del solito, almeno secondo quanto visto.

TIM propone tre offerte straordinarie diverse tra loro per svariati motivi: ecco tutta la qualità

Gli utenti che possono avere a disposizione le offerte di TIM sono limitati visto che le promozioni in questione sono destinate solo a coloro che provengono da determinati gestori o che hanno un’età ben precisa.

La prima soluzione in questione di cui si tende a parlare sempre in anticipo quando si tratta del celebre gestore italiano è la TIM Young. All’interno di questa proposta ci sono i migliori contenuti, visto che gli utenti che arrivano a 24 anni di età possono sottoscrivere una soluzione con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili. Inoltre per quanto riguarda la navigazione sul web sono tutti coperti con ben 100 giga per navigare utilizzando la rete 5G. Il prezzo mensile corrisponde a soli 9,99 € al mese per sempre.

Le due Wonder, la Five e la Six, hanno invece dalla loro parte contenuti di tutto rispetto. Si parla di minuti ed 1000 SMS per entrambe, con la differenza che la prima offre 70 giga e la seconda 100 giga. I rispettivi prezzi sono di 7,99 € al mese e 9,99 € al mese.