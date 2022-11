Lo sapevate che alcuni numeri di telefono possono davvero valere anche una fortuna? questo è possibile grazie a specifiche combinazioni, con SIM richiestissime dai collezionisti di tutto il mondo.

Se al giorno d’oggi volete guadagnare con il vostro numero di telefono, non dovete ricorrere ad escamotage strani o nascosti, ma potete fare affidamento sulla rivendita del numero di cui siete in possesso. Il passaggio di proprietà è perfettamente legale, basta solamente che soddisfi le richieste dei tantissimi collezionisti sparsi per il mondo.

Ricevete le offerte Amazon e tutti i codici sconto direttamente sul vostro smartphone, per averli gratis aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale.

SIM fortunate: ecco quelle da non perdere

Quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione mentre pensate a tutti gli effetti di rivendere la vostra SIM? semplice, il numero telefonico deve essere composto da una sequenza numerica, più cifre sono simili tra loro meglio è, dimostrando ancora di più la loro unicità.

Un esempio lo possiamo prendere dall’asta messa in piedi da eBay, a cui hanno partecipato oltre 6000 utenti in Italia, con l’obiettivo di effettuare una donazione importante al INT, ovvero l’Istituto Nazionale Tumori. Il numero più richiesto è stato quello dell’operatore telefonico TIM, composto da 33Y XXXXXXXX, un qualcosa davvero di unico nel suo genere, se pensate che è composto da ben 7 cifre completamente identiche tra loro.

La suddetta asta ha visto gli operatori telefonici regalare i numeri da vendere ai collezionisti, ma valutate con attenzione le vostre disponibilità, potrebbe nascondersi un numero pronto a farvi guadagnare migliaia di euro.