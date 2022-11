Il messaggio in bottiglia più antico del mondo è stato scoperto su una spiaggia dell’Australia occidentale, quasi 132 anni dopo essere stato gettato nell’oceano.

La misteriosa bottiglia in Australia era semisepolta nella sabbia quando fu scoperta da Tonya Illman appena a nord di Wedge Island, oltre 100 km a nord di Perth. Con l’auto di suo figlio impantanata nella sabbia soffice della spiaggia, Illman ha individuato l’oggetto nelle vicinanze.

Il record precedente per il messaggio più antico in una bottiglia era un artefatto che è stato ritrovato in Germania nel 2015, circa 108 anni, quattro mesi e 18 giorni dopo essere stato gettato nel Mare del Nord come parte di un progetto di ricerca britannico.

Una bottiglia che ha più di 100 anni

“Io e la mia amica Grace Ricciardo stavamo camminando attraverso le dune quando ho visto qualcosa che spuntava dalla sabbia, quindi sono andata a dare un’occhiata più da vicino“, ha detto la signora Illman, in una dichiarazione rilasciata dal Western Australian Museum. “Sembrava semplicemente una bella vecchia bottiglia, quindi l’ho presa pensando che potesse stare bene nella mia libreria. La ragazza di mio figlio è stata quella che ha scoperto il biglietto quando è andata a rovesciare la sabbia.

La signora Illman portò a casa il biglietto e, dopo averlo asciugato, notò che il messaggio era un modulo stampato, in tedesco, con una calligrafia tedesca. Suo marito Kym fece ricerche sul ritrovamento e scoprì che il modulo, datato 12 giugno 1886, faceva parte di un massiccio esperimento oceanografico tedesco.

La bottiglia era stata gettata via da “Paula“, un veliero tedesco, nell’ambito di un “esperimento” per studiare le correnti oceaniche e trovare rotte commerciali più efficienti.