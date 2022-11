Se vivi in ​​una città piena di neve e ghiaccio, allora conosci il sale stradale. È probabile che la tua città e il governo locale abbiano diversi camion antighiaccio che spargono sale stradale su autostrade, strade e marciapiedi per sciogliere il ghiaccio. Ma come funziona esattamente?

In primo luogo, il sale stradale è semplicemente salgemma, sale da tavola nella sua forma naturale. La differenza è che il sale da tavola subisce un lungo processo di purificazione, mentre il salgemma no. E poiché il salgemma ha ancora impurità, è di colore marrone o grigio.

Il ghiaccio si forma quando la temperatura dell’acqua raggiunge i 32 gradi Fahrenheit (0 gradi Celsius). Il sale stradale funziona abbassando il punto di congelamento dell’acqua attraverso un processo chiamato depressione del punto di congelamento. Il punto di congelamento dell’acqua si abbassa una volta aggiunto il sale, quindi il sale rende più difficile il congelamento dell’acqua. Una soluzione salina al 10 percento si congela a 20 gradi Fahrenheit (-6 gradi Celsius) e una soluzione al 20 percento si congela a 2 gradi Fahrenheit (-16 gradi Celsius).

Come funziona

La chiave è che ci deve essere almeno un po’ d’acqua sulla strada perché la depressione del punto di congelamento funzioni. Ecco perché spesso si vedono camion che pretrattano le strade con una soluzione salina (una miscela di acqua e sale) quando sono previsti ghiaccio e neve. Se le strade sono asciutte e si mette semplicemente il sale sulla strada, probabilmente non farà molta differenza. Ma il pretrattamento con una soluzione di salamoia può aiutare a evitare la formazione di ghiaccio e aiuterà a ridurre la quantità di sale stradale che i camion dovranno spargere per scongelare il ghiaccio in seguito.

Il salgemma è uno degli antighiaccio stradale più utilizzati, ma non è privo di critiche. Per uno, il salgemma ha i suoi limiti. Se la temperatura della carreggiata è inferiore a circa 15 gradi F (- 9 C), il sale non avrà alcun effetto sul ghiaccio. Il sale solido semplicemente non può entrare nella struttura dell’acqua congelata per avviare il processo di dissoluzione. In questi casi, in genere si sparge sabbia sopra il ghiaccio.

Il salgemma ha anche importanti problemi ambientali, tra cui il sodio e il cloro che filtra nel terreno e nell’acqua. E come accennato in precedenza, poiché il salgemma non viene purificato e contiene contaminanti, inclusi piombo, ferro, alluminio e fosforo. Tuttavia, il salgemma rimane ancora lo sbrinatore più utilizzato e conveniente disponibile. E mentre ci sono anche altri antighiaccio chimici, nessuno è privo di rischi al 100%.