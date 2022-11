Open Fiber ha ufficialmente sbloccato la connessione in fibra ottica FTTH con una velocità massimo di 10 Gbps. La prima offerta è Dimensione, la quale propone la tecnologia XGS-PON sia alle utenze private che alle aziende.

A questo punto possiamo tranquillamente affermare che il processo di sviluppo della fibra ottica sta proseguendo. Open Fiber inoltre ha ricevuto di recente l’approvazione dall’AGCOM per quanto riguarda per la fibra a 2,5 Gbps nelle aree bianche.

Se vi fosse balzata in mente la fibra a 10 Gbps di TIM, che non è tra gli operatori che collaborano con Open Fiber. Invece Dimensione lo è eccome, e ha pensato di cogliere immediatamente l’occasione. Di fatto, in pochissimo tempo ha già ricevuto le prime richieste d’attivazione.

Open Fiber: la copertura è soddisfacente?

Nonostante sia una tecnologia molto recente, la copertura della della FTTH XGS-PON a 10 Gbps si è già ampliata parecchio. Le città dove è possibile usufruirne sono: Milano, San Donato Milanese, Rozzano, San Giuliano Milanese, Settimo Milanese, Buccinasco, RHO, Pero, Lecce, Bollate, Cormano, Assago, Corsico, Opera, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio, Cornaredo, Arese, Basiglio, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Venezia, Catania, Padova, Brindisi, Novara, Treviso.

Il piano proposto da Dimensione è denominato Fibra 10 Giga. Gli utenti dovrebbero poter usufruire fino a 10 gigabit al secondo in download e fino a 2,5 in upload. Questi sono i costi: