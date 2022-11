Iliad è folle: che regalo agli utenti, disponibile la fibra e la Giga 120

Rispetto a qualche anno fa, quando bisognava rivolgersi solo a determinati gestori per avere il massimo della qualità ma anche della quantità dei contenuti, ora è tutto diverso. Sono subentrati i nuovi gestori in Italia, soprattutto quelli virtuali che ogni tanto riescono a dare del loro meglio semplicemente proponendo più contenuti della concorrenza.

A tal proposito è arrivato Iliad, che non è un gestore virtuale ma che allo stesso tempo, visti i contenuti e i prezzi mensili, sembra esserlo a tutti gli effetti. Effettivamente questo provider ha capito che arrivando in Italia avrebbe dovuto lottare con soluzioni molto interessanti proposte da altri gestori, i quali però questa volta dovranno inchinarsi vista la grande proposta di contenuti. Ricordiamo che le offerte di Iliad attualmente sono tra le più interessanti in assoluto, sia se si parla di fibra ottica che se si parla di mobilità.

Iliad propone delle offerte eccezionali sia per la fibra ottica che per quanto riguarda la mobilità, ecco 120 giga in 5G

All’interno di quella che forse è la migliore offerta attualmente su piazza, ci sono minuti ed SMS da destinare a chiunque si desideri. Ci sono inoltre 120 giga per navigare sul web ogni mese, sfruttando le opportunità che Iliad concede, ovvero quella di avere ogni mese il 5G praticamente gratis.

Questa è la proposta che Iliad attualmente fa ai suoi utenti, i quali potranno poi avere anche l’opportunità di sottoscrivere a 19,99 € al mese la promo con fibra ottica a 5 gigabit. Ci sono ovviamente anche minuti senza limiti verso chiunque.