Sono state registrate delle lamentele da parte dei clienti che stanno incontrando complicazioni con i modelli iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro. I video registrati su un iPhone e quindi sincronizzati con ‌iCloud‌ per Windows stanno diventando neri con delle linee di scansione, e questo rende i video praticamente inguardabili.

Ancora più preoccupante, alcuni utenti vedono foto e video strani che non appartengono a loro che appaiono nelle loro raccolte quando tentano di guardare questi video corrotti. Il lettore di MacRumors sleeping_ghost spiega: “iCloud per Windows sta danneggiando i video registrati da un iPhone 14 pro max risultando in video neri con linee di scansione. In rare occasioni, inserisce immagini fisse in video da fonti sconosciute, possibilmente account iCloud di altri.”

Una situazione allarmante

“Mi sono state mostrate foto di famiglie di altre persone che non avevo mai visto in vita mia, partite di calcio e altre foto casuali. Ovviamente, questo è estremamente preoccupante e non mi fa sentire esattamente al sicuro usando iCloud.”

Non è chiaro se le foto siano immagini di altri utenti ‌iCloud‌, ma sembra possibile. Dal thread, gli utenti hanno visto famiglie casuali, bambini, partite di calcio e altri contenuti fotografici simili.

L’eliminazione dell’app ‌iCloud‌ per Windows non sembra risolvere il problema, poiché potrebbe essere lato server e diverse persone lo hanno segnalato ad Apple, quindi l’azienda potrebbe esserne a conoscenza. Windows 11 e Windows 10 sembrano essere entrambi interessati e potrebbero interessare solo i dispositivi con determinate impostazioni come HDR e HEVC abilitate.