Il colosso Honor ha recentemente presentato il suo nuovo pieghevole denominato Magic VS e altri tre smartphone che vanno a comporre la gamma Honor 80.

Il pieghevole è una evoluzione ma non una rivoluzione del predecessore Magic V mai arrivato in Italia, mentre i nuovi Honor 80, 80 Pro e 80 SE propongono specifiche decisamente interessanti. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Honor ha presentato il nuovo pieghevole Magic VS

Il pezzo forte dell’evento Honor è indubbiamente il nuovo smartphone flagship pieghevole a libro Honor Magic Vs, caratterizzato da Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Come ogni pieghevole a libro che si rispetti, Honor Magic Vs offre due display: internamente troviamo un OLED pieghevole da 7,9 pollici, ben definito ma non troppo luminoso e con refresh rate a 90 Hz che sembra essere lo stesso presente nel predecessore.

Esternamente troviamo un display OLED da 6,45 pollici con risoluzione FHD+ molto allungato, con supporto all’HDR10+ e refresh rate a 120 Hz. Per la prima volta, lo smartphone sarà compatibile con la penna e, nello specifico, sarà compatibile con la Magic Pen. Grazie alla nuova cerniera, realizzata con soli 4 elementi ma comunque molto robusta il display interno sembrerà “senza pieghe” quando verrà aperto.

Dal punto di vista del comparto fotografico, Honor Magic Vs offre una configurazione a tripla fotocamera posteriore e altre due fotocamere incastonate in fori circolari nella parte alta dei due display, sia esterno che interno. Per il resto, troviamo audio stereo, un comparto connettività decisamente completo, un lettore delle impronte digitali montato lateralmente e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W Honor SuperCharge, che consente una ricarica completa in 46 minuti.