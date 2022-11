Flighty è un nuovo servizio che ti consente di monitorare in tempo reale le informazioni e l’aereo durante le fasi di atterraggio, crociera e partenza.

Esistono 3 modi per monitorare il volo: cercare manualmente, inoltrare l’itinerario tramite e-mail o sincronizzare i dati con TripIt. La ricerca manuale supporta la ricerca per numero di volo o rotta, basta selezionare la data e toccando il volo che stavi cercando. Oppure puoi impostare l’importazione e-mail per inoltrare facilmente i tuoi voli via e-mail o puoi impostare TripIt Sync per importare tutti i tuoi voli dal tuo account TripIt.

Come si cancella un volo? Elimina un volo scorrendo sul volo da destra a sinistra nell’elenco “I miei voli” o toccando il pulsante “Elimina” nella parte inferiore della pagina dei dettagli del volo.

Dove trovare i voli passati?

Tutti i tuoi voli passati sono nel registro di volo sotto le tue statistiche di volo. Se aggiungi un volo passato, verrà automaticamente aggiunto all’elenco dei voli precedenti.

Cosa sono i “voli di amici“? Questi sono voli su cui non sei personalmente. Riceverai le stesse notifiche, ma il volo non verrà sincronizzato con il tuo calendario o aggiunto alle tue statistiche passate al completamento. Sono ottimi per tenere traccia di amici e familiari.

Flighty funziona offline? Sì, i dati che visualizzi si basano sulle ultime informazioni ricevute da Flighty durante l’ultima volta che eri online. La modalità offline è indicata nel campo di stato dei dettagli del volo con la frase “Modalità offline“.

Il servizio è disponibile anche tramite app su Android e iOS, oltre il sito web.