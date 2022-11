DJI vuole ampliare la propria gamma di droni con l’introduzione di Mavic 3 Multispectral. Il nuovo device nasce con l’obiettivo di rendere disponibile per tutti tecnologie e strumenti avanzati da utilizzare in vari modi.

L’azienda ha pensato al Mavic 3 Multispectral per migliorare l’agricoltura di precisione nel mondo grazie al sistema di lenti evolute. Infatti, sul drone è possibile trovare un sistema di immagine multisprettro in grado di acquisisce rapidamente le informazioni sulla crescita del raccolto.

Queste informazioni possono essere sfruttate dagli agricoltori per pianificare una produzione più efficace. Inoltre, le funzionalità avanzate del Mavic 3 Multispectral possono essere utilizzate anche per altri aspetti legati alla natura. Le immagini ottenute possono permettere un monitoraggio ambientale raffinato e quindi prevenire potenziali problemi.



DJI Mavic 3 Multispectral con ottiche multispettro è un drone pensato per l’agricoltura di precisione e il monitoraggio ambientale

Come dichairato da Ronnie Liu, Regional Representative of North America per DJI Agriculture: “Il lancio di DJI Mavic 3 Multispectral aiuterà gli agricoltori in tutto il mondo a migliorare la qualità e l’efficenza delle produzioni, riducendo i costi e aumentando i ricavi, sempre con l’obiettivo di sviluppare l’agricoltura moderna“.

Il Mavic 3 Multispectral parte dal design di base del capostipite ma lo evolve e lo rende ancora più portabile. Infatti, il drone pesa solo 951 grammi e i giungi appositamente sviluppat permettono di ripiegarlo per renderlo compatto. Questo garantisce un trasporto più facile per raggiungere tutti i campi senza problemi.

Il comparto fotografico utilizza un sistema di ottiche due in uno per ottenere riprese ampie, necessarie per coprire una vasta area di terra. La fotocamera RGB è equipaggiata con un sensore da 4/3 di pollice CMOS da 20 megapixel. L’otturatore meccanico è in grado di scattare alla velocità massima di 1/2000.

Le riprese continue avvengono con un intervallo di 0.7 secondi e questo permette di collezionare tantissime immagini in poco tempo. La soluzione si rivela perfetta per i sorvoli su grandi campi agricoli.

In aggiunta alla camera RGB, sono presenti anche quattro lenti multispettro per ottenere maggiori informazioni che l’occhio umano non può vedere. Ognuna delle quattro camere può catturare 5 milioni di pixels e coprire le seguenti lunghezze d’onda:

Green (G): 560nm ± 16nm

Red (R): 650 nm ± 20 nm

Red edge (RE): 730 nm ± 20 nm

Near-infrared (NIR) 860 nm ± 26 nm

DJI Mavic 3 Multispectral ha una autonomia di volo di 43 minuti con la possibilità di mappare fino a 2 chilometri quadrati. Il drone è già disponibile per l’acquisto anche nel nostro Paese sul sito ufficiale o presso i rivenditori autorizzati.