Tutti gli utenti che cercano una promozione mobile che possa soddisfare le loro esigenze, possono ricadere sui gestori virtuali. Queste realtà sono diventate famosissime negli ultimi anni con i loro contenuti di altissimo livello ma soprattutto grazie alla qualità che è nettamente migliorata. Stando a quanto riportato attualmente è uno dei migliori è senza dubbio CoopVoce, il quale sul sito ufficiale dispone delle solite tre offerte di base ma anche di una vera e propria sorpresa che si distingue sia per i contenuti che per il prezzo.

CoopVoce: in questo momento il provider non ha solo le EVO di sempre, ecco una promo con 200GB in 4G per navigare

Le prime offerte della celebre gamma EVO hanno dalla loro parte minuti illimitati con 1000 SMS verso tutti, oltre a diversi giga. La prima non possiede connessione ad Internet e costa 4,90 € al mese, mentre la seconda e la terza sì. La prima di queste ultime due a 30 giga in 4G ogni mese e costa 6,90 € per sempre. La seconda invece possiede 100 giga per navigare sul web utilizzando il 4G. Il prezzo è di 8,90 € al mese.

È arrivata per una promozione devastante, la quale è disponibile solo per il Black Friday. Tale soluzione potrà essere attivata solo fino a lunedì 28 novembre, per cui bisogna affrettarsi. All’interno dell’offerta che prende il nome di EVO Giga Unlimited, CoopVoce include minuti senza limiti verso tutti i gestori, con 1000 SMS verso tutti e infine giga senza limiti in 4G per navigare sul web. Cosa state aspettando? Correte a sottoscriverla.