Canone RAI e bollo auto: questi sono i trucchi per non pagare mai

Succede sempre più spesso di ritrovarsi di fronte a degli obblighi, come lo sono ad esempio le tasse in Italia. In diversi altri paesi sono nettamente di meno le imposte che vengono sottoposte agli abitanti, e proprio per questo motivo spesso si arriva a non accettare il pagamento di determinate tasse in particolare. Alcune di queste fanno molto discutere e rispondono al nome di canone Rai e bollo auto. Purtroppo da diverso tempo gli utenti manifestano il loro malessere nel provvedere al pagamento delle due imposte, le quali non esistono in nessun altro paese. In basso potete trovare qualche spiegazione in più.

Canone Rai da abolire così come il bollo auto: questo è quanto sostenuto dagli italiani che proprio non vogliono pagare queste tasse

Ci sono dei modi però per evitare di pagarle entrambe, anche se bisogna possedere determinati requisiti ben precisi.il primo proprio per quanto riguarda il canone Rai, predispone che chiunque abbia un’età pari o maggiore ai 75 anni, possa essere esentato completamente dal pagamento. La stessa cosa può accadere per tutte quelle persone che non hanno in casa ho una televisione che possa ricevere dunque i canali.allo stesso tempo ricordiamo che anche avendo un reddito che non superi la soglia minima, sarà possibile evitare di pagare il canone.

Per quanto riguarda invece il bollo auto la situazione è totalmente diversa essendo questa una tassa regionale. La cosiddetta tassa di possesso sul veicolo potrà non essere pagata da coloro che ad esempio risiedono in Piemonte e in Lombardia e che acquisteranno un’automobile elettrica.