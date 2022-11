Il tempo che manca all’uscita di Avatar: La Via dell’Acqua è davvero poco. Infatti, il giorno scelto per l’uscita del nuovo capitolo del franchise di James Cameron è il 14 dicembre. Fortunatamente possiamo già pregustare il nuovo trailer ufficiale, il quale ha una qualità visiva decisamente spaziale.

Oltre a questo, grazie al video precedente di 2 minuti e 30 secondi avevamo potuto apprendere che l’acqua sarebbe stato un elemento dominante nel film, anche se il titolo non lasciava spazio ad altre interpretazioni. E non solo, sono emersi anche dei dettagli molto interessanti sui problemi della famiglia Sully, ancora protagonista.

Avatar: La Via dell’Acqua, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova pellicola?

Nel trailer possiamo vedere ancora una volta i Na’vi che volano in cima alle celebri creature alate e sullo sfondo è possibile apprezzare panorami eccezionali, con tanto di dettagli del loro mondo conosciuti già nel prequel.

Tuttavia, il film non rinuncia a dei toni decisamente più cupi, come quelli delle unità robotiche sotto il controllo degli umani. All’appello ci sono anche elementi molto famigliari relativi alla famiglia Sully, che gioca normalmente con i figli e vive in totale sintonia con la natura.

Il nuovo capitolo sarà ambientato sicuramente più di un decennio dopo gli eventi della prima pellicola del 2009, tuttavia il nuovo trailer non ci dice molte cose in più per quanto concerne la trama.

Chi ha visto il primo film ritroverà senz’altro i personaggi più famosi e amati, come come Sam Worthington nei panni di Jake Sully, Zoe Saldaña nei panni di Neytiri, e poi Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Michelle Yeoh, Giovanni Ribisi, Edie Falco, CCH Pounder e Oona Chaplin.

Il secondo capitolo del franchise è solo una ripartenza dopo uno stop durato 13 anni. Infatti, sono già in lavorazione altre tre pellicole, con un ammontare complessivo di cinque episodi. L’ultimo dovrebbe arrivare nel 2028.