Amazon rincara la dose rincorrendo la maggior parte degli utenti in Italia, con la presentazione di nuove offerte speciali, atte a spingere il più possibile sull’acceleratore per favorire l’acquisto di innumerevoli prodotti di tecnologia.

La prima cosa da sapere è che fino al 28 novembre 2022 è tempo di Black Friday, ciò sta a significare che tutti i prodotti sono disponibili a prezzi scontatissimi, potendo approfittare di sconti da paura, ma con scorte estremamente limitate. Avete capito bene, sebbene le tempistiche siano effettivamente elevate, avrete poco tempo a disposizione in quanto le scorte potrebbero terminare molto prima del previsto.

I singoli sconti del black friday di Amazon, e tantissime offerte nascoste, sono disponibili in esclusiva assoluta su questo canale Telegram. Vi potete iscrivere gratis e prendere parte di una community di oltre 53000 utenti, che ogni giorno risparmiano al massimo.

Amazon: ecco l’altro regalo

Per facilitare la vita dei propri clienti, Amazon ha inoltre deciso di fare un altro regalo a tutti, ovvero lanciare la possibilità di ricevere Amazon Prime a titolo gratuito per almeno 30 giorni.

Per richiederlo non sono necessarie garanzie o operazioni particolari, vi basterà non aver mai provato in precedenza il servizio, ed il gioco è pressoché fatto. In questo modo potrete fruire della spedizione gratuita presso il vostro domicilio su ogni ordine, ma anche di Prime Video e di Deliveroo Plus.

La promozione può essere richiesta collegandosi direttamente ad Amazon ed effettuando il login con il proprio account, in questo modo si potrà risparmiare sin da subito su ogni singolo acquisto effettuato.