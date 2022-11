Il Black Friday rappresenta senza dubbio il culmine del consumismo, il momento in cui il 99% degli utenti concentra la maggior parte dei propri acquisti, anche eventualmente acquistando oggetti di cui non ha realmente necessità. Amazon è corsa avanti rispetto alle dirette concorrenti, non concentrando i medesimi sconti in soli 2/3 giorni, ma estendendo il tutto in 10 giorni consecutivi di prezzi concorrenziali.

Amazon: le offerte con alcune ottime sorprese

Amazon conosce alla perfezione la psiche dei consumatori, e sa che molti di noi diffidano dalle offerte del Black Friday, in quanto credono che gli stessi venditori alzino i prezzi, in parte ingannando il consumatore finale.

Per questo motivo ha lanciato una nuova promessa: se viene acquistato un prodotto contrassegnato dal bollino Black Friday, e questi dovesse subire una diminuzione di prezzo entro il 5 dicembre, la stessa Amazon si impegna a fornire in automatico un rimborso della differenza di prezzo.

In altre parole, se in questi giorni acquistate un prodotto pagandolo 10 euro, ed il 1 dicembre viene venduto a 5 euro dallo stesso venditore, Amazon in autonomia fornirà un rimborso del valore di 5 euro. Una prova di forza e di fiducia notevole, sopratutto dei propri mezzi, una promessa che gli sconti attivati in questi giorni sono reali e non fittizi.