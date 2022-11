In concomitanza con il noto evento di shopping del Black Friday, il colosso Microsoft ha reso disponibili su Xbox Store numerosi titoli in offerta con la promo Deals With Gold, compatibili sia con la console Xbox Series X sia con la console Xbox Series S. L’azienda propone questi sconti ogni settimana, ma in occasione di questo evento gli sconti sono ancora più allettanti e interessanti.

Xbox Store, disponibili numerosi giochi in offerta con la promo Deals With Gold

Come ogni settimana, il colosso Microsoft ha reso disponibili tanti titoli in offerta grazie alla promo Deals With Gold. Siamo anche arrivati alla settimana dedicata all’evento del Black Friday e per questo le offerte disponibili sono ancora più interessanti e notevoli.

Tra i titoli disponibili, ce ne sono alcuni proposti anche con sconti fino all’80%. Ricordiamo però che queste offerte super convenienti saranno disponibili per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al prossimo 28 novembre 2022. Non mancano poi sullo store anche offerte riservate a tutti gli utenti abbonati al servizio Xbox Live Gold. Segnaliamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti disponibili su Xbox Store.

• Forza Horizon 4 + 5 Premium Upgrade Bundle, titolo disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S con uno sconto d 50% con i Black Friday Sale

• Ace Combat 7: Skies Unknown disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S con l’85% di sconto con i Black Friday Sale

• Arcade Classics Anniversary Collection disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S con l’80% di sconto con i Black Friday Sale

• Assassin’s Creed Antiquity Pack disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S con il 75% di sconto con i Black Friday Sale

• Assassin’s Creed IV Black Flag disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S con uno sconto del 60% con i Black Friday Sale