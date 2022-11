L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital stupisce tutti per il suo costo irrisorio. I clienti Iliad e MVNO possono ottenerla a un prezzo che non ha rivali.

Il gestore permette di effettuare l’attivazione soltanto dopo aver effettuato il trasferimento del numero da alcuni operatori low cost. Infatti, sarà possibile sfruttare gli eccezionali contenuti previsti soltanto richiedendo la portabilità del numero da Iliad o uno dei seguenti MVNO:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Offerta WindTre GO: ecco tutti i dettagli e le spese da affrontare!

I nuovi clienti WindTre provenienti da Iliad o MVNO che decidono di attivare l’offerta GO 150 Flash + Digital dovranno sostenere esclusivamente una spesa di 8,99 euro al mese. Il costo include minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’attivazione è gratuita e anche la SIM è offerta dal gestore, che permette di riceverla a casa tramite corriere senza costi di spedizione.

WindTre propone la sua offerta in modalità Easy Pay così da evitare ai clienti il ricorso alla ricarica mensile della SIM. I costi da affrontare, infatti, saranno automaticamente addebitati dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti dovranno specificare la modalità di pagamento che desiderano utilizzare al momento dell’acquisto della nuova SIM.