WhatsApp ha la possibilità di mantenere protetti i dati dell’app Android o iOS con una password. Puoi scegliere di sbloccare l’app tramite il riconoscimento facciale o uno scanner di impronte digitali, e per questo presto potremmo vedere una funzione simile sulla versione desktop.

Un recente rapporto di WABetaInfo rivela che WhatsApp aggiungerà presto la funzione Blocco schermo per la sua versione desktop. Questa funzione è attualmente in fase di test.

La nuova funzione Blocco schermo ti chiederà di inserire una password ogni volta che accedi a WhatsApp sul tuo PC. Quindi, questo ti aiuterà a mantenere le tue chat WhatsApp al sicuro se qualcun altro sta usando il tuo desktop. Il rapporto include uno screenshot che mostra come apparirà. Sebbene, poiché la funzionalità è in fase di sviluppo, attualmente mancano alcuni aspetti dell’interfaccia utente.

Funziona anche per utenti Mac

È stato rivelato che le password per sbloccare WhatsApp su un desktop non verranno condivise con la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ma verranno archiviate localmente. Inoltre, la funzione includerà anche la scansione delle impronte digitali su un Mac come funzionalità aggiuntiva.

Nel caso in cui dimentichi la password, potrai recuperarla effettuando il logout da WhatsApp ed effettuando nuovamente l’accesso al client Desktop. Questo può essere fatto scansionando il codice QR tramite il tuo smartphone.

La funzione Blocco schermo è in lavorazione e quindi non si sa quando sarà disponibile per tutti. Ti faremo sapere ogni volta che WhatsApp prevede di rilasciarlo. Nel frattempo, l’app ha appena avuto la possibilità di creare sondaggi e ora mostra le foto del profilo delle persone in gruppi, una funzionalità che era stata testata in precedenza.