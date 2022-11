Vodafone: le offerte Silver al Black Friday quasi gratis, ci sono 200GB in 5G

Esistono delle aziende che sono riuscite a mettere fuori gioco gestori del calibro di WindTRE, Vodafone e TIM ad esempio. Tutto questo proponendo soluzioni dai contenuti molto ampi e dal prezzo molto basso. Avere infatti a disposizione una promo del genere e consueto ed è proprio per questo che anche i provider più blasonati devono correre ai ripari. Vodafone ad esempio non era molto incline nel proporre delle soluzioni che costassero poco offrendo tanti contenuti, ma negli ultimi tempi ha dovuto abituarsi. Sono infatti stati ribassati ufficialmente i prezzi soprattutto nei confronti di utenti provenienti da alcuni gestori in particolare.

Vodafone distrugge la concorrenza con due offerte che hanno lo stesso nome ma non gli stessi contenuti e lo stesso prezzo

Le due promozioni in questione che prendono il nome di Silver, hanno davvero tutto. Basta avere a disposizione infatti minuti, SMS e giga per poter valutare come ottima una promozione.

La prima delle due proposte è davvero interessante, visto che costa ogni mese 7,99 €. Gli utenti possono basarsi sulla grande qualità del gestore ma soprattutto su minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore fisso o mobile. Inoltre sono presenti 150 giga di connessione in 5G.

Segue poi l’altra promozione, che è la migliore delle due. Questa Silver di Vodafone ha dalla sua parte minuti ed SMS senza limiti verso chiunque con un corrispettivo pari a 200 giga per connettersi al web con la connessione 5G.il prezzo cambia ed in questo caso è di 9,99 € al mese per chi sottoscrive l’offerta. Inoltre c’è da valutare la grande promozione che prevede per coloro che sottoscriveranno una delle due offerte durante il mese di novembre, il pagamento del primo mese a soli 5 euro.