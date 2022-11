Tomba di Cleopatra: scoperto un tunnel segreto a 13 metri sotto terra

Le scoperte migliori avvengono quando meno te lo aspetti. È proprio vero, e gli archeologi che si trovavano a scavare per la ricerca della Tomba di Cleopatra possono confermarlo. Questi non avrebbero mai pensato di imbattersi in un tunnel ad una profondità pari di 13 metri, e invece così è stato. Ma di cosa si tratta?

Tomba di Cleopatra: a chi apparteneva il tempio sotto cui sorge il tunnel?

La scoperta del “miracolo geometrico” (così è stato rinominato) è avvenuta sotto un tempio dell’antica città in rovina di Taposiris Magna. Le sue dimensioni sono impressionanti: si dirama per 13 metri sotto terra, è alto 2 metri ed è stato scavato attraverso 1.305 metri di arenaria. Momentaneamente non è ancora chiaro a cosa servisse ma il tunnel Taposiris Magna è sommerso dall’acqua.

Intanto però possiamo vedere a cosa servisse il tempio sotto cui si dirama il tunnel. Secondo gli addetti ai lavori, era dedicato al dio Osiride e alla dea Iside, la divinità associata a Cleopatra. Al suo interno sono emerse delle monete con i nomi e le sembianze della donna e di Alessandro Magno, ma anche dei pozzi funerari contenenti sepolture greco-romane (lo stesso stile con cui potrebbero essere stati sepolti Cleopatra e suo marito Marco Antonio).

In ogni caso, qualunque sarà il risvolto delle ricerche rimarrà comunque un grande passo per gli archeologi. Cosi come disse nel 2009 l’allora ministro delle Antichità Zahi Hawass: “Se scopriamo la tomba di Cleopatra e Marco Antonio, sarà la scoperta più importante del 21° secolo. Se non scopriamo la tomba di Cleopatra e Marco Antonio, abbiamo fatto lo stesso delle scoperte importanti”.