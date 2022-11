Prosegue senza sosta la campagna di aggiornamenti degli smartphone Samsung ad Android 13 con One UI 5.0, non solo secondo il ruolino di marcia ma addirittura in anticipo.

A sorpresa, però Samsung ha iniziato a distribuire oggi il nuovo firmware anche agli smartphone Galaxy S20 FE, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung aggiorna ad Android 13 anche i Galaxy S20 FE

Come riportato dai colleghi di SamMobile, oggi i Galaxy S20 FE con processore Exynos 990 russi hanno iniziato ad avvisare gli utenti della disponibilità dell’aggiornamento ad Android 13 e One UI 5.0. Il firmware è indicato con la versione G780FXXUAEVK3 e ha una dimensione di circa 2 GB. La build contiene, oltre alle novità già viste, come la nuova schermata di blocco e la funzione “Modes”, che consente di creare impostazioni personalizzate per filtrare le notifiche a seconda di cosa si sta facendo, anche le patch di sicurezza di novembre 2022.

Anche se al momento l’aggiornamento ad Android 13 del Galaxy S20 FE è stato avvistato solo in Russia, possiamo attenderci l’arrivo anche su altri mercati nei prossimi giorni. Per controllarne la presenza, potete o aspettare che vi venga notificato, oppure, se non vedete l’ora di provare la nuova interfaccia proprietaria, andare a vedere direttamente nelle Impostazioni.

Dei piccoli consigli prima di effettuare l’aggiornamento, assicuratevi di avere la batteria carica almeno al 50%, andate in Impostazioni e toccate Aggiornamento software e nel caso in cui trovate la presenza di aggiornamenti, cliccate su Scarica ed Installa. Ora, con un deciso miglioramento sulle tempistiche, siamo ad Android 13 con One UI 5.0 e da qui in avanti si dovrebbe passare ad aggiornamenti di sicurezza o correzioni di bug.