Gli smartphone emettono radiazioni elettromagnetiche, realtà ormai nota e conosciuta in tutto il mondo, che potrebbero causare danni a lungo termine alla popolazione, se assorbite in quantitativi elevati.

Proprio per questo motivo l’Unione Europea ha imposto un limite al SAR, il tasso di assorbimento specifico, emesso dai dispositivi mobile, raggiungendo al massimo 2 W/kg, come limite oltre il quale i produttori non possono assolutamente andare, pena la non commercializzazione del prodotto in Europa. Secondo un recente studio di Banklesstime, i modelli che occupano più posti nell’alta classifica delle emissioni SAR sono i Google pixel ed i Sony Xperia, ma questo non vuol dire che siano i più pericolosi.

Scoprite in esclusiva assoluta le migliori offerte Amazon, con codici sconto gratis, disponibili solo sul nostro canale Telegram.

Radiazioni smartphone: ecco quali sono i modelli

Il dispositivo con il SAR più elevato, tra quelli attualmente in commercio, è sicuramente il Motorola Edge, in grado di raggiungere 1,79 W/Kg come SAR corpo, ovvero il quantitativo di energia assorbita dal corpo per unità di kg. Al secondo posto della classifica troviamo lo ZTE Axon 11 5G, con un quantitativo di 1,59W/Kg, per concludere il podio con OnePlus 6T, che si aggira attorno a 1,55 W/kg.

Da un’analisi più approfondita di tutte le dinamiche, è possibile notare come i dispositivi più “sicuri” tra tutti siano quelli prodotti da Samsung, in grado di occupare i gradini più bassi del SAR. Ad ogni modo ricordiamo che indipendentemente da tutto questo, si consiglia sempre di prestare la massima attenzione alle radiazioni elettromagnetiche.