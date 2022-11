OneXPlayer, il lato gaming di One-Netbook, ha annunciato OneXPlayer 2, l’ultima console di gioco portatile con CPU Intel e AMD. Il nuovo palmare aggiunge una caratteristica significativa al sistema: la possibilità di sganciare i controlli su ciascun lato del dispositivo, in modo simile alla Nintendo Switch.

OneXPlayer ha precedentemente progettato palmari, utilizzando i processori AMD Ryzen 5800U e Intel Core. Oggi, l’azienda ha lanciato un nuovo design per promuovere il suo nuovo prodotto.

La società inizierà il lancio il 25 novembre 2022, in concomitanza con le festività, e sarà spedita nel primo trimestre del 2023. L’azienda ha fornito anche una scheda tecnica che spiega in breve tutte le funzionalità e l’hardware utilizzato.

Una nuova versione in arrivo

Con il OneXPlayer Mini (versione AMD 5800U), una delle lamentele riguardava il peso. Ma sembra che OneXPlayer abbia sentito i feedback e abbia apportato alcune modifiche per “ridurre il carico complessivo”. L’aggiunta di controller rimovibili su ciascun lato dello schermo è il cambiamento più significativo, poiché consente agli utenti di “possibilmente” appoggiare lo schermo o sdraiarsi. La tastiera magnetica non è nuova per il sistema, né la colorazione arancione e nera mostrata nel video, che è stata un punto fermo con OneXPlayer.

Un altro cambiamento che potrebbe passare inosservato per alcuni aspetti è l’inclusione del supporto TF Card 4.0, che consentirà agli utenti di utilizzare la memoria della scheda microSD per aggiungere ulteriore spazio. L’azienda non ha specificato i limiti di spazio di archiviazione che può essere utilizzato in questo momento.

OneXPlayer e la società madre One-Netbook hanno reso noto nella pubblicità e nel design che desidera unire lavoro e gioco con i suoi diversi dispositivi. Il One-Netbook A1 Pro era un a sorta di mini laptop che poteva essere utilizzato anche fuori dagli scenari di lavoro.