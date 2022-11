I mondiali di Qatar 2022 sono incominciati già da due giorni e tutte le partite saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai (Rai1, Rai2, Rai3 e RaiSport). Nonostante tutte le controversie legate a questo torneo, le persone che lo guarderanno saranno comunque tantissime. Pertanto, può rivelarsi fondamentale sapere come possiamo seguire l’evento tramite il nostro smartphone.

Google ha progettato una serie di funzionalità molto interessanti per gli appassionati. Ci sono però anche delle app da poter scaricare dagli Store di Android ed Apple per non perdersi davvero neanche un minuto dei mondiali di calcio.

Mondiali: come seguire le partite dallo smartphone

Google

Google può rivelarsi un alleato molto importante per gli appassionati. Infatti, basterà digitale la stringa “coppa del mondo” per poter visionare la sezione dedicata al torneo, con tanto di calendari di tutte le partite, orari, classifiche dei gironi, marcatori e tanto altro.

Inoltre, sarà anche possibile scegliere la propria squadra preferita e attivare le notifiche con tutti i risultati e le novità a riguardo. E non finisce qui: per ogni match, verranno mostrate tutte le statistiche del caso, con tanto di possibilità di vittoria o sconfitta in tempo reale.

Dopo che la partita si è conclusa, sarà possibile vedere le immagini dei gol direttamente da FIFA+ o dalle emittenti ufficiali dei vari Paesi. Infine, ci sarà anche la possibilità di giocare con altri tifosi mediante un apposito gioco online.



RaiPlay

La Rai, come detto prima, è l’emittente ufficiale del nostro Paese per la trasmissione dei mondiali di calcio 2022. Dunque, per poter vedere le partite da smartphone e tablet dovremo andare a scaricare l’app ufficiale RaiPlay.

Su quest’app avremo la possibilità di guardare tutte le partite fino alla finale del 18 dicembre. Per poter usare l’app e guardare i match in diretta, dovremo effettuare il login sull’app andando a registrare il proprio account. È tutto gratuito.

FIFA+

Questa è l’app ufficiale della Federazione mondiale del Football ed è disponibile sia per smartphone Android che Apple. Per quanto riguarda la coppa del mondo 2022, mette a disposizione dei tifosi una sezione dedicata appositamente al torneo, con interviste esclusive, statistiche, riassunti delle partite e racconti dei mondiali precedenti.

Livescores for World Cup 2022

In questo caso parliamo di un’app creata appositamente per i mondiali di Qatar 2022. Qui abbiamo la possibilità di ricevere aggiornamenti in tempo reale sui risultati delle partite. In più, anche una funzione per gli scommettitori dove ci sono le analisi storiche dei match e le probabilità di vincita delle singole nazionali. L’app è disponibile sia per iOS che per Android.