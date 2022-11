LG Display ha creato una nuova tecnologia di altoparlanti per automobili. Questo dispositivo, che all’inizio potrebbe non sembrare particolarmente sorprendente o intrigante, riesce ad affascinare tutti con la sua tecnologia. Perché questi schermi vibranti LG Display trasformano i cruscotti e i poggiatesta delle automobili in altoparlanti. Inoltre, l’altoparlante occupa quasi lo spazio di un passaporto.

LG Display è noto per aver inventato e fornito la tecnologia dei pannelli di visualizzazione a una vasta gamma di aziende, tra cui LG. Il nuovo altoparlante dell’azienda mette alla prova i tradizionali sistemi audio automobilistici. Il suo altoparlante rivoluzionario non ha bisogno di una griglia dell’altoparlante e non utilizza un cono, un magnete o una bobina mobile.

LG Display mostrerà il prodotto al CES di Las Vegas

Invece, l’altoparlante utilizza una ‘tecnologia eccitatrice di tipo cinematografico’, che vibra sugli schermi ‘e su diversi materiali all’interno della carrozzeria dell’automobile’ per produrre un suono ‘3D’. Gli altoparlanti LG possono quindi trasformare ogni area della tua automobile in un altoparlante. LG Display afferma che la qualità del suono è paragonabile a quella dei normali altoparlanti dei veicoli.

È stato creato in collaborazione con un ‘business audio globale’ non divulgato e dovrebbe essere disponibile per gli interni delle automobili nel 2023. Le dimensioni degli altoparlanti vibranti LG sono la loro caratteristica più significativa. LG Display ha dichiarato nella sua presentazione che è il 10% dello spessore di un normale altoparlante per veicoli e il 30% del peso.

Sia LG Display che Sony hanno utilizzato pannelli simili nei televisori OLED, ma la tecnologia, sebbene non del tutto nuova, deve ancora raggiungere il suo pieno potenziale.