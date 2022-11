La maggior parte degli indirizzi che detengono Bitcoin, la più grande criptovaluta, sono ora in rosso, ed è la prima volta che accade dall’inizio del crollo indotto dal coronavirus del marzo 2020.

Poco più del 51%, o 24,6 milioni di indirizzi sui 47,9 milioni totali, sono al di sotto del prezzo di acquisto dei loro investimenti, secondo i dati forniti dalla società di analisi blockchain IntoTheBlock. Circa il 45% è in the money, il che significa che vanta guadagni non realizzati, mentre il resto è più o meno in pareggio.

IntoTheBlock definisce gli indirizzi out-of-the-money come quelli che hanno acquisito monete a un prezzo medio superiore al tasso di mercato corrente di bitcoin di $ 16.067.

Lo slancio a ribasso sembra esagerato, secondo Lucas Outumuro, capo della ricerca presso IntoTheBlock. I precedenti mercati ribassisti si sono conclusi con la maggior parte degli indirizzi out-of-the-money.

Mai così male dal 2015

Proprio per questo, la percentuale di indirizzi out-of-the-money si attestava al 55% a gennaio 2019. E Bitcoin ha toccato il fondo di quasi 3.200 dollari a moneta nello stesso periodo e ha iniziato una corsa al rialzo tre mesi dopo.

La percentuale di indirizzi out of the money è salita al 62% durante la profondità del mercato ribassista del 2015.

I dati passati, tuttavia, non sono una garanzia di risultati futuri e le ricadute del crollo dell’exchange di criptovalute FTX potrebbero portare altre perdite e ricadute in un mercato ormai in crisi.

Una situazione che, secondo gli esperti, continuerà anche nei prossimi mesi. Il futuro è ancora incerto in merito all’adozione delle criptovalute, anche se ci sono alcuni governi che stanno spingendo verso l’implementazione delle cripto nella vita di tutti i giorni.