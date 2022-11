Google ha svelato un Doodle animato per celebrar i nuovi mondiali 2022 in Qatar. Ma c’è qualcosa di più in serbo per te oltre al Doodle. Google ti lascerà unire virtualmente all’azione per sostenere la tua squadra del cuore mentre si avvicina il grande giorno.

Come tifare per la tua squadra? Cerca semplicemente “coppa del mondo qatar 2022” sul tuo dispositivo mobile per partecipare alla competizione virtuale della Coppa del Mondo FIFA 2022 ed essere pronto ad affrontare altri giocatori nel gioco multiplayer online. Per aiutare la tua squadra preferita a segnare il maggior numero di gol, le persone provenienti da tutto il mondo possono collaborare attraverso Google.

Quando una partita reale è in programma per la Coppa del Mondo, verrà visualizzata nel menu di gioco. Scegli la partita e la squadra per cui vuoi tifare, quindi unisci le forze con altri tifosi per accumulare i GOAAAAALLLLS virtuali. La partita virtuale si concluderà con un vincitore quando il cicalino finale suona nella partita vera e propria!

Un metodo divertente per tifare

Al torneo, che si tiene ogni quattro anni, partecipano appassionati di calcio da tutto il mondo. La nazione mediorientale del Qatar sta ospitando la sua prima Coppa del Mondo. Nel prossimo mese, i giocatori delle squadre nazionali di 32 paesi si sfideranno in una serie di partite, che culmineranno il 18 dicembre, quando una squadra sarà dichiarata Campionessa della Coppa del Mondo 2022.

La cerimonia di apertura della Coppa del Mondo FIFA 2022 si svolgerà domenica 20 novembre, poco prima della prima partita tra i padroni di casa del Qatar e dell’Ecuador.