Esselunga mette la freccia e sorpassa tutti i rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di una campagna promozionale che non ammette assolutamente repliche, riuscendo a tutti gli effetti a convincere all’acquisto di prodotti di altissimo livello.

Il volantino appare sin da subito ricchissimo di occasioni da non lasciarsi sfuggire, con prezzi ridotti e la possibilità di avvicinarsi il prima possibile all’acquisto di dispositivi di tecnologia, dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. Le compravendite, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, devono e possono essere completate solamente nei negozi fisici.

Aprite il canale Telegram di TecnoAndroid dedicato ad Amazon, avrete gratis sul vostro smartphone le migliori promozioni del Black Friday.

Esselunga: le nuove offerte vi lasceranno di stucco

La migliore promozione di Esselunga è ufficialmente arrivata, all’interno del corrente volantino si possono trovare tantissimi sconti speciali, applicati su top di gamma anche del passato. Un forte focus è stato posto in essere sul mondo Apple, con la possibilità prima di tutto di acquistare iPhone 13, disponibile a 899 euro, uno dei migliori degli ultimi anni. Non mancano anche soluzioni del calibro di iPhone SE 2020, acquistabile dagli utenti a 399 euro, oppure anche un buon iPhone 11, in vendita nel medesimo periodo a 498 euro.

Tutti gli utenti che vorranno invece acquistare uno smartphone con sistema Android, potranno pensare di mettere le mani su Redmi 9AT, Oppo A76, Oppo A54, OnePlus Nord Ce 2 Lite, ma anche Oppo A54s, Motorola Moto G22 e simili. I prodotti vengono commercializzati alle solite condizioni di vendita, senza differenze particolari o vincoli da segnalare.