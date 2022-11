L’operatore EliMobile, a partire dallo scorso 21 novembre 2022, attraverso una nuova promozione dedicata al periodo del Black Friday, ha deciso di rilanciare la propria offerta denominata Elite 120.

Inoltre propone il corso di cucina di Carlo Cracco in modo totalmente gratuito ed in esclusiva su Elisium. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questione.

EliMobile rilancia la propria offerta Elite 120

Con la nuova promo per il Black Friday, valida dal 21 Novembre al 4 Dicembre 2022, salvo eventuali proroghe, i clienti che acquistano una nuova SIM Elimobile con una qualsiasi offerta ottengono gratuitamente il corso di cucina “History Chef” di Carlo Cracco, dalla durata di 10 puntate. Come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, il corso rimarrà incluso gratuitamente fino al 9 Gennaio 2023.

Nel sito ufficiale dell’operatore, con il lancio della nuova promo Black Friday, per le nuove attivazioni richieste dallo scorso 21 Novembre 2022, i Giga illimitati inclusi con l’offerta Elimobile Elite per tutto il 2022 non vengono più indicati. Elimobile Elite includeva ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e Giga illimitati di internet mobile utilizzabili fino al 31 Dicembre 2022, poi con bundle standard di 120 Giga, il tutto al costo di 9,99 euro al mese.

Purtroppo attualmente i Giga illimitati per le nuove attivazioni non sono più disponibili. In alternativa a Elimobile Elite, rimane comunque disponibile alle stesse condizioni commerciali Elite x12 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 120 Giga di traffico dati con un pagamento annuale di 95,99 euro. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.