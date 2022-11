Comet accoglie all’interno del proprio volantino le migliori occasioni del mese, la perfetta soluzione su cui fare affidamento nell’idea comunque di riuscire a spendere sempre poco, ed allo stesso tempo accedere ai migliori dispositivi in commercio.

Il risparmio da Comet ha indubbiamente raggiunto il livello desiderato, i prodotti sono distribuiti a prezzi molto convenienti, ed ogni utente si ritrova a poter mettere le mani su dispositivi anche top di gamma, senza mai dover rinunciare alla qualità generale.

Ricevete le offerte Amazon sul vostro smartphone, potete scoprire codici sconto gratis e tutti i prezzi bassi del black friday in esclusiva, solo tramite questo canale Telegram.

Comet: offerte a più non posso con questi sconti

Sconti a più non posso vi attendono in questi giorni da Comet, il Black Friday dell’azienda riesce indubbiamente ad avvicinare tutti gli utenti all’acquisto di prodotti di alto livello, con la promessa di un risparmio quasi senza pari. Il volantino parte dalla fascia più alta della telefonia mobile, dove possiamo trovare il Galaxy S22 Ultra 5G, acquistabile a 1199 euro, ma anche il buonissimo Galaxy S22, il cui prezzo comunque non supera i 599 euro, senza dimenticarsi della giusta via di mezzo tra i due, quale è il Galaxy S22+, disponibile a 699 euro.

Volendo invece restare in seno al mondo Samsung, ma con un occhio mirato verso un prodotto differente dal solito, il consiglio è di acquistare il bel Galaxy S21 Enterprise Edition, promette discrete prestazioni ad un prezzo abbordabile, poiché basteranno 399 euro per l’acquisto definitivo. Questo e molto altro ancora vi attende da Comet, scoprite i prezzi più bassi sul sito.