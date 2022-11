A quanto pare è periodo pieno per i fan del Marvel Cinematic Universe, dopo il leak che mostra tutta la scaletta della Marvel fino alla fase 7, è trapelato in rete un altro leak che mostra invece la trama del prossimo film dedicato agli Avengers ovvero The Kang Dynasty, film che vedrà la guerra del Multiverso imperversare con Kang come antagonista principale dopo la sua breve apparizione nel finale di serie di Loki.

La trama di Avengers: The Kang Dynasty

Stando a quanto emerso vedremo Captain America di Sam Wilson guidare la squadra che sarà composta da Loki, Sylvie, Ant-Man e Wasp che assumeranno ruoli di primo piano grazie alla loro esperienza con Kang, in più avremo anche la presenza di Brie Larson come Captain Marvel affiancata da Wonder Man e Shang-Chi, anche Kate e Clint saranno presenti dopo che CLint deciderà di tornare dalla pensione a seguito del convincimento da parte di Kate, in ultimo avremo anche Spider-Man e Daredevil, Doctor Strange e Clea scoprono Kang durante il loro viaggio per fermare un’incursione intento a recuperare il suo braccialetto e i dieci anelli, suoi manufatti ora in mano a Shang-Chi e Ms Marvel.

Hulk non è presente e World War Hulk non è ancora avvenuto, sarà presente però She-Hulk che in una scena verrà inquadrata in aula davanti ad un giudice con Daredevil di Cox che prenderà la scena intimando a She-Hulk di abbandonare l’aula dal momento che si sta combattendo una battaglia molto più importante.

Apparirà anche Black Panther di Shuri insieme a Moonknight che apparirà per combattere Rama-Tut insieme a Blade, Wanda e Jack Russell. Rhodey, Ironheart e Pepper combattono contro Harley Keener, una variante di Kang dopo la sua apparizione in Ironheart.

Dunque Clea e Stephen Strange partono per impedire un’incursione incontrando Kang e finendo poi nell’universo 616 dove cercano di formare una squadra di protezione del Multiverso formata da Carol, Sam, Deadpool, Loki, Reed e Scott, con Reed Richards reclutato nell’Universo 838 dal momento che aveva già avuto esperienze di questo tipo.

Anche Thor viene trovato e reclutato e a questo punto il Multiverso si frantuma, inizia una sequenza di battaglia stradale che vede protagonisti Daredevil e Spider-Man contro Kang, con gli illuminati che scendono in aiuto dei due eroi obbligando Kang a chiedere aiuto alle sue altre varianti finendo col conoscere Harley (il bambino di Iron Man 3), che si sta allenando come Iron Lad con Rhodey e Riri.