In Francia hanno votato venerdì per approvare nuovi prefissi metrici. La data segna la prima volta in oltre tre decenni che nuovi prefissi sono stati aggiunti al Sistema internazionale di unità (SI), lo standard globale concordato per il sistema metrico.

Unendosi ai ranghi di prefissi noti come kilo e milli sono stati aggiunti i ronna e i quetta per i numeri più grandi e ronto e quecto per i più piccoli. Il cambiamento è stato votato da scienziati e rappresentanti del governo di tutto il mondo che hanno partecipato alla 27a Conferenza generale su pesi e misure, che governa l’IS e si riunisce circa ogni quattro anni al Palazzo di Versailles, a ovest di Parigi.

I prefissi facilitano l’espressione di grandi quantità, ad esempio, fare sempre riferimento a un chilometro come 1.000 metri o un millimetro come millesimo di metro diventerebbe difficile da gestire. Da quando l’IS è stato istituito nel 1960, la necessità scientifica ha portato a un numero crescente di prefissi. L’ultima volta è stata nel 1991, quando i chimici che volevano esprimere grandi quantità molecolari hanno stimolato l’aggiunta di zetta e yotta.

Un nuovo modo di esprimere la grandezza

Uno yottametro è uno seguito da 24 zeri. Ma anche yotta non è sufficiente, secondo Richard Brown, capo della metrologia presso il National Physical Laboratory del Regno Unito. In termini di espressione dei dati in yottabyte, che è il prefisso più alto attualmente, siamo molto vicini al limite, ha detto Brown all’AFP.

“In fondo, ha senso avere un’espansione simmetrica, utile per la scienza quantistica, la fisica delle particelle, quando si misurano cose piccole“. Nuovo peso del mondo I nuovi prefissi possono semplificare il modo in cui parliamo di oggetti piuttosto grandi. “Se pensiamo alla massa, invece che alla distanza, la Terra pesa circa sei ronnagrammi“, che è un sei seguito da 27 zeri, ha detto Brown. “Giove, sono circa due quettagrammi”, ha aggiunto, un due seguito da 30 zeri.