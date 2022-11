Yoel Roth ha lavorato brevemente al fianco di Elon Musk come responsabile della sicurezza di Twitter, e si è dimesso per ragioni che spiega oggi sul New York Times. Nel pezzo, Roth sostiene che gli app store di Apple e Google in definitiva regolano ciò che Twitter consente sul suo sito. Roth sostiene che la necessità del suo ruolo è andata persa quando è diventato chiaro che Musk alla fine avrebbe scelto come implementare o rifiutare la moderazione dei contenuti.

È per questo motivo che alla fine ho scelto di lasciare l’azienda: “un Twitter le cui politiche sono definite da editti unilaterali ha poco bisogno di una funzione che salvaguardi la sicurezza”. L’ex capo spiega chiaramente come gli inserzionisti e i governi locali continueranno a plasmare la politica di Twitter. “Forse è più grave l’impatto che Apple e Google hanno“, dice Roth.

Il mancato rispetto delle linee guida di Apple e Google sarebbe catastrofico, rischiando l’espulsione di Twitter dai loro app store e rendendo più difficile l’accesso per miliardi di potenziali utenti. Ciò conferisce ad Apple e Google un enorme potere di plasmare le decisioni prese da Twitter.

Un controllo non adeguato

Anche l’influenza di Apple e Google non è solo una teoria. Roth cita esempi specifici quando i revisori dell’app store hanno segnalato Twitter per ciò che consentono sulla piattaforma.

“Per fare un esempio, alla vigilia di un importante rilascio di funzionalità, un revisore ha inviato schermate vecchie dell’app di diversi giorni contenenti un insulto razziale in lingua inglese, e ha chiesto ai rappresentanti di Twitter se era normale che una roba del genere potesse essere vista da tutti.” I revisori suggeriscono che l’approvazione di certe modifiche potrebbe essere ritardata o addirittura rifiutata del tutto se i problemi non vengono risolti in modo soddisfacente.

Roth non fa il nome della società con cui si è verificato il problema, ma conclude avvertendo che lo stato dell’app di Twitter nell’Apple App Store e nel Google Play Store è una conversazione già in corso.