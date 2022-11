Amazon è pazza: al Black Friday in regalo Audible per i libri online

Il periodo risulta forse uno dei più prolifici per quanto riguarda il mondo delle vendite online, all’interno del quale Amazon risulta il colosso assoluto. Titolare di tantissimi servizi dalla sua parte, il mostro dell’e-commerce sta riuscendo a rendere alle persone diversi favori, fornendo loro dei servizi totalmente gratis. Tra questi ce ne sono alcuni davvero eccezionali, come quello che permette di ascoltare ogni giorno tramite l’applicazione ufficiale degli audiolibri. Si tratta di Audible, servizio di primo livello nel mondo dei libri online, il quale potrà finire sullo smartphone o sul dispositivo di chiunque voglia praticamente gratis per un mese.

Il massimo potete notare tutte le informazioni del caso, le quali chiariscono ogni dubbio da parte degli utenti.

Amazon, Audible in regalo per gli utenti: il servizio può essere gratis per tutti per ben 30 giorni, ecco i dettagli in merito

Grazie a questo servizio potrete avere l’opportunità di utilizzare tutti i titoli in esclusiva tra anche i vari Podcast Audible Originals. Inoltre potrete avere a disposizione i migliori audiolibri senza alcun tipo di interruzione, visto che le pubblicità non verranno introdotte sul vostro abbonamento. In più avrete l’opportunità di ascoltare tutto offline, trovando il servizio Audible sia sul vostro smartphone che su altri dispositivi come computer, tablet o Amazon Echo.

Potrete quindi, come già detto, avere gratis il primo mese del servizio, ricordando che però dopo i primi 30 giorni passati il tutto passerà a pagamento con 9,99 € al mese. Chiaramente potrete avere l’opportunità di cancellare il servizio qualora voi vogliate, evitando dunque di pagare il rinnovo a 9,99 €.