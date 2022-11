WhatsApp è folle: due trucchi, potete essere invisibili e recuperare i messaggi eliminati

Chiunque ha pensato almeno una volta di volere all’interno di WhatsApp quella funzionalità di cui l’applicazione non dispone. Ci sono in realtà diverse esigenze da parte del pubblico, il quale in ogni modo sta cercando di trovare delle soluzioni a quelle che secondo alcuni risultano delle falle.

Proprio per questo motivo si va sulle applicazioni di terze parti che in alcuni casi possono arrivare a fornire un supporto eccezionale soprattutto per determinate esigenze.

WhatsApp non possiede questi trucchi al suo interno, ma scaricando due applicazioni saranno possibili in maniera gratuita

WhatsApp diverso tempo fa introdusse infatti l’opportunità di cancellare in maniera autonoma i messaggi prima che l’interlocutore li potesse leggere. In questo modo è stato dunque possibile concedere agli utenti della celebre applicazione di messaggistica la possibilità di rimangiarsi in maniera pratica le parole scritte, il tutto prima che il destinatario potesse leggerle. Si può evitare una cosa del genere? Certo. Basta infatti scaricare una semplice applicazione che vi consentirà di conservare il messaggio non appena questo vi verrà scritto. L’applicazione da scaricare prende il nome di e permette a tutti gli utenti di accedere ai messaggi che gli interlocutori eliminano prima dell’effettiva lettura. L’applicazione infatti registrerà all’arrivo della notifica il contenuto del messaggio, permettendo all’utente che scarica l’applicazione di poterlo leggere qualora esso vorrà.

Se invece desiderate passare in osservati ma leggendo comunque tutti i messaggi che vi arrivano, potete scaricare l’applicazione Unseen. In questo modo resterete sempre aggiornati su quello che vi scrivono ma senza dover comparire online e senza aggiornare l’ultimo accesso.