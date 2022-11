Vodafone è eccezionale: ci sono due offerte Silver con 150 e 200GB in 5G

Tutti i gestori che sono riusciti pian piano a prendere il largo nel mondo della telefonia, lo hanno fatto con prezzi molto bassi e predisponendo tantissimi contenuti nelle loro soluzioni mobili. Tale motivazione ha spinto Vodafone a guardare un attimo all’interno delle sue offerte, rimodulandole completamente.

Proprio per questo motivo sono nate due nuove soluzioni che appartengono quindi ad una nuova linea inedita. Avete mai sentito parlare della gamma Silver? Sicuramente no, visto che è la prima volta che Vodafone la lancia ufficialmente sul mercato della telefonia mobile. Sarà difficile tenere testa al provider questa volta.

Vodafone distrugge la concorrenza a colpi di offerte eccezionali come lo sono le due nuovissime promozioni della gamma Silver

Si tratta di due offerte che hanno lo stesso nome ma che sono identificabili solo per via del prezzo diverso così come grazie ai contenuti differenti. La prima delle due che costa a chi la sottoscrive un prezzo mensile di soli 7,99 €, include al suo interno ottime soluzioni. Ci sono minuti ed SMS illimitati verso qualsiasi gestore con 150GB in 5G per navigare sul web.

A seguire ecco poi la sorella maggiore che ha sempre lo stesso nome ma che cambia sia per il prezzo che per i giga. Il costo mensile corrisponde a 9,99 € al mese per coloro che la scelgono, mentre oltre a minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, ci sono 200 giga per navigare sul web in 5G. Sottoscrivendo una di queste due promozioni durante questo mese, sarà possibile pagare i primi 30 giorni solo 5 euro.