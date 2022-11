TIM offre le Wonder Five e Six a 7 euro, c'è anche la YOUNG con 100GB

Sono tantissimi i gestori che riescono a predisporre delle promozioni mobili interessanti durante l’ultimo periodo. Fino a partire dai provider virtuali, si può avere un’esperienza davvero eccezionale piena di contenuti, soprattutto quelli che riguardano i giga per la navigazione in Internet. I provider virtuali stessi sono riusciti a battere anche realtà molto più altisonanti e blasonate, cosa che dunque ha scatenato l’ira di gestori di primo livello e molto più longevi.

TIM è sicuramente uno di questi è l’ultimo periodo avrebbe dimostrato la sua volontà di rimettere in chiaro le cose sistemando alcune offerte di livello. In basso ci sono gli esempi di queste offerte ancora disponibili.

TIM offre la promo YOUNG e la due nuove arrivate Wonder FIVE e SIX: ecco i contenuti e i prezzi di cui dispongono

La prima è la Young, promozione che come tutti sanno è destinata a quel pubblico che ha una carta d’identità che non superi i 24 anni. Tutte le persone che possono godere di questo requisito, possono riuscire ad ottenere sul proprio smartphone anche minuti senza limiti per telefonare chiunque, messaggi illimitati ma soprattutto 100 giga per utilizzare Internet ogni giorno con la connessione 5G. Il prezzo corrisponde a 9,99 € mensili.

Ci sono poi altre due offerte: la Wonder FIVE e la Wonder SIX. La prima delle due costa 7,99 € al mese per chi riesce a sottoscriverla, offrendo agli utenti minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e 70 giga di navigazione Internet. La seconda costa 9,99 € al mese e differisce soprattutto per i giga che in questo caso sono 100.