Netflix con gli abbonamenti quasi gratis: nuova soluzione da 5,49 euro al mese

Netflix ha cancellato diversi contenuti durante gli ultimi due mesi, lasciando impietriti gli utenti che ancora dovevano terminare la visione. Diverse serie TV infatti hanno lasciato il passo a nuove produzioni che a quanto pare stanno in cantando lo stesso, non lasciando a bocca asciutta il pubblico esigente che la piattaforma di streaming più famosa al mondo possiede.

Un esempio potrebbe essere infatti il ritorno di Manifest con la sua ultima stagione nella quale gli intrecci diventano sempre più interessanti e difficili da decifrare. Ci saranno tante sorprese, soprattutto se ancora non avete guardato gli ultimi episodi. La stessa cosa riguarda l’altra serie TV che ha incluso la sua quinta stagione, ovvero The Crown. Tutte le vicende della famiglia reale inglese vengono raccontate in questo famosissimo capolavoro, il quale riveste sempre più importanza visti gli ultimi eventi che hanno portato alla morte della regina Elisabetta. L’ultima produzione che invece in tanti hanno criticato inizialmente ma che poi sembrerebbe essere piaciuta, è quella che vede un gruppo di adolescenti lottare tra di loro per decifrare la natura di un omicidio improvviso. Stiamo parlando di Uno di noi mente.

Netflix: arriva all’ultimo abbonamento con le pubblicità da soli 5,49 € al mese

Basta davvero poco per avere il massimo, in questo caso solo 5,49 € al mese che consentono di avere tutta la produzione di Netflix. Questo nuovo abbonamento, che arriva dopo una fase di test profonda, porterà agli utenti la possibilità di guardare tutto in qualità HD a 720p, non è il massimo, ma di certo il livello è buono. Per ogni ora di contenuti, ci sarà inoltre un tempo di 4 o 5 minuti di pubblicità.