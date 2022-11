MediaWorld lancia la propria promozione del Black Friday, invogliando un numero impressionante di utenti a recarsi personalmente in negozio per riuscire ad acquistare una selva di prodotti di tecnologia, e non solo, a prezzi decisamente più scontati.

Tutti coloro che vorranno effettivamente recarsi presso un qualsiasi negozio in Italia, ma allo stesso tempo vorrebbero poter acquistare da casa, devono comunque sapere che è possibile accedere ai medesimi sconti tramite il sito ufficiale. Per l’occasione, inoltre, in via del tutto eccezionale, MediaWorld ha deciso di attivare la spedizione gratuita presso il domicilio.

MediaWorld: offerte da Black Friday davvero eccellenti

Mediaworld si sbarazza di tutta la concorrenza con il lancio di splendide offerte e la possibilità un giorno di garantire un risparmio invidiabile, tra i top di gamma possiamo trovare tantissimi smartphone in forte offerta, come Apple iPhone 13, disponibile a 799 euro per la variante da 128GB, oppure anche il bellissimo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, acquistabile nel medesimo periodo ad un prezzo finale che tocca i 979 euro.

Nel mezzo sono disponibili tanti altri prodotti ugualmente economici, come Galaxy A33 a 249 euro, Apple iPhone 11, il cui prezzo è di 549 euro, oppure anche Galaxy A23 a soli 219 euro, passando per Xiaomi Redmi 10C, Oppo Find X5 a 599 euro, Redmi Note 11S e simili. Una menzione speciale per il Galaxy S22+, disponibile all’acquisto a 699 euro, una cifra decisamente conveniente per l’estrema qualità del prodotto effettivamente citato. Tutti i dettagli del volantino li potete reperire online sul sito.