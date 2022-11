Lidl mette a disposizione degli utenti una campagna promozionale decisamente impressionante, condita con prezzi sempre più bassi e convenienti, ma sopratutto con la possibilità di accedere ai prodotti più economici dell’intero settore della rivendita.

Il volantino non si discosta per nulla da quanto siamo solitamente abituati a vedere con Lidl, in altre parole gli acquisti sono da effettuare in ogni negozio sul territorio, riuscendo così ad accedere agli ottimi prezzi recandosi personalmente nel punto vendita designato.

Il Black friday di Amazon è già iniziato, scoprite i prezzi più bassi e le offerte migliori, solo sul nostro canale Telegram.

Lidl: le occasioni migliori attive in questo periodo

Le nuove offerte di Lidl pensate per il black friday riescono a mettere all’angolo le dirette concorrenti, mettendo comunque a disposizione ottimi prodotti di tecnologia. Osservando da vicino la campagna, infatti, notiamo prima di tutto la presenza dell’ottimo Monsier Cuisine Smart, un vero e proprio robot da cucina, che possiamo identificare molto simile, per funzioni e non solo, al Bimby TM6 di casa Vorwerk, disponibile a 449 euro (e ricchissimo di accessori in dotazione).

Le alternative del volantino Lidl sono davvero tantissime e molto varie tra di loro, sono disponibili innumerevoli accessori per la cucina, i quali sono tostapane, raclette, forni elettrici di piccole dimensioni, bollitori e simili. Tutti questi prodotti sono disponibili ad una cifra inferiore agli 80 euro, presi singolarmente (non nel complesso), e con la solita garanzia di 24 mesi.

Per scoprire e conoscere da vicino le singole offerte di Lidl, aprite subito il sito ufficiale, dove troverete tutti gli sconti.