Iliad offre la fibra a 19,99 euro ma con la Giga 120 regala un servizio gratis a tutti

Se Iliad sta dominando negli ultimi anni, ci sono alcuni aspetti di cui tenere conto. Il merito è di alcune offerte che sono arrivate come un fulmine a ciel sereno, quello scagliato in questo caso proprio da. Iliad vuole proporre con tutte le sue forze ben due promo diverse tra loro, le quali risultano simili ma che in fin dei conti sono diverse tra loro.

Il celebre gestore è arrivato infatti a mettere in chiaro diversi aspetti, promuovendo delle offerte stratosferiche sia dal punto di vista del prezzo che dal punto di vista dei contenuti. Ovviamente c’è una differenza tra le due promozioni che potete trovare disponibili sul sito ufficiale, le quali si presentano con un’anima totalmente diversa. La prima è per tutti coloro che scelgono di avere un’offerta per la propria casa, mentre la seconda riguarda soprattutto la mobilità con tantissime soluzioni all’interno. Gli utenti possono infatti avere a disposizione la possibilità di sottoscrivere l’offerta mobile per guadagnarsi uno sconto sull’offerta in fibra ottica.

Iliad offre la fibra ottica a 19,99 € e la promozione da 120 giga consoli 9,99 € al mese per sempre

Basta avere a disposizione un’offerta di Iliad dal punto di vista mobile. Più precisamente una di quelle che costano 9,99 €, come l’ultima disponibile sul sito ufficiale. Stiamo parlando di quella che con 120 giga offre il meglio agli utenti, i quali possono avere anche il 5G in maniera gratuita.

Sottoscrivendo questa promozione potrete avere poi anche l’offerta in fibra ottica di Iliad, la quale costerà 19,99 € hai già clienti. In caso contrario costerà 24,99 € al mese. Al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili ma soprattutto una velocità di rete complessiva pari a 5 gigabit.