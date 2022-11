Gli scienziati hanno scoperto che bisogna svegliarsi al mattino con una sveglia melodica invece di un segnale acustico e perché ciò potrebbe migliorare i tuoi livelli di allerta.

Uno studio condotto su 50 partecipanti dall’Università RMIT di Melbourne ha scoperto che i toni di allarme sono legati a livelli aumentati di intontimento mattutino, mentre la musica ci aiuta a passare più costantemente allo stato di veglia.

“Pensiamo che un forte “bip bip bip” potrebbe funzionare per interrompere o confondere la nostra attività cerebrale al risveglio, mentre un suono più melodico può aiutarci a passare a un stato di veglia in un modo più efficace, ha affermato il coautore del professor Adrian Dyer in una dichiarazione.

“Se continuiamo a migliorare la nostra comprensione della connessione tra i suoni e lo stato di veglia, potrebbero esserci potenziali applicazioni in molti campi, in particolare con i recenti progressi nella tecnologia del sonno e nell’intelligenza artificiale.”

I consigli degli utenti

Gli scienziati hanno scoperto che se ti svegli con un brutto allarme, le tue “prestazioni lavorative possono essere degradate per periodi fino a quattro ore“.

L’autore principale, il ricercatore di dottorato RMIT Stuart McFarlane, ha affermato che la intontimento mattutino, o inerzia del sonno, è un problema serio che bisogna affrontare.

Molte persone hanno condiviso le loro canzoni preferite per svegliarsi su Reddit. Questi includevano Mr Blue Sky di Electric Light Orchestra, Good Morning di Kanye West e All Star di Smash Mouth.

“Adoro Bohemian Rhapsody“, ha aggiunto un altro utente su Reddit. “Inizia dolcemente, ma poi ti fa eccitare per la giornata.”