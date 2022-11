L’operatore virtuale Fastweb Mobile ha recentemente lanciato una nuova ed interessantissima offerta in occasione della settimana del Black Friday.

La nuova offerta infatti, sarà disponibile fino al prossimo 30 novembre 2022, salvo proroghe nei prossimi giorni. Scopriamo insieme cosa prevede la nuova Mobile Rush.

Fastweb Mobile lancia l’offerta Rush per il Black Friday

Fastweb Mobile propone la sua offerta Mobile Rush con minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e verso oltre 60 destinazioni estere, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 200 GB di traffico internet in 5G senza limiti di velocità a soli 8.95 euro al mese. L’offerta è attivabile sul sito ufficiale dell’operatore, dove troverete anche un countdown per la scadenza.

L’operatore inoltre ha riferito che non sono previsti costi di attivazione e spedizione della SIM stessa. In Roaming nei paesi dell’Unione Europea, compresa Svizzera e Regno Unito, l’offerta prevede 8 GB di traffico. In pochi giorni la SIM arriva a casa (corriere GLS) e in pochi e semplici passi si attiva, direttamente da smartphone, scattando qualche selfie. La SIM si è attiva poche ore più tardi.

Ovviamente non sono solo queste le offerte attualmente proposte dall’operatore, questa è sicuramente una delle più convenienti in quanto lanciata appositamente per la settimana del Black Friday. Per scoprirle tutte non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.