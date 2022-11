Gli spot della Boston Dynamics fanno sempre notizia su internet, ma questa volta siamo arrivati oltre: Kawasaki ha creato una capra robotica cavalcabile.

La capra è stata soprannominata Bex, perché in realtà dovrebbe essere uno stambecco, che si riferisce ad alcune specie di capra selvatica. Ha dei clacson che si illuminano e gambe robotiche che si possono abbassare per far spuntare delle ruote. Ed è abbastanza forte che un essere umano a grandezza naturale può essere montato come un cavallo e cavalcarlo.

Dal 2015 Kawasaki lavora su una “Piattaforma umanoide robusta” (RHP) chiamata Kaleido.

“A metà strada tra robot umanoidi e robot su ruote, ci chiedevamo se ci fosse un’opportunità di costruire qualcosa di simile“, ha detto Masayuki Soube di Kawasaki in un’intervista tradotta da IEEE Spectrum. “Ecco perché abbiamo iniziato a sviluppare Bex, un robot ambulante quadrupede che può essere cavalcato. Crediamo che la tecnologia coltivata nello sviluppo di robot umanoidi possa sicuramente essere applicata ai robot quadrupedi un giorno“.

Non adatto per le gare

Soube ha continuato dicendo che Bex può trasportare carichi leggeri o raccoglierli e contiene telecamere che possono aiutare con le ispezioni degli impianti industriali. La parte superiore del corpo può essere adattata a diverse esigenze, a seconda di come verrà utilizzata. Può trasportare fino a 100 chilogrammi in una sola volta.

Una cosa è certa: Bex non correrà nel Kentucky Derby. Un video girato la scorsa settimana alla fiera di robot iREX in Giappone rivela che Bex trasporta un motociclista intorno a uno stand espositore ad un ritmo costante, ma lento secondo molti.