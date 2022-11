Come tutti ben saprete è iniziato il Black Friday in tutto il mondo e la maggior parte degli operatori stanno proponendo offerte molto interessanti. Anche CoopVoce ha deciso di partecipare a questo periodo di offerte con una nuova offerta.

La nuova offerta lanciata dall’operatore si chiama Evo Giga Unlimited ed è dedicata a tutti i nuovi clienti con o senza la portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce lancia una nuova offerta per il Black Friday

L’offerta denominata Evo Giga Unlimited include minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e Giga Illimitati al prezzo di 9.90 euro al mese. Per quanto riguarda i prezzi di attivazione, nei punti vendita Coop aderenti occorrerà una spesa di 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso.

A questo si dovranno aggiungere una prima ricarica per pagare in anticipo il primo mese dell’offerta. Chi opterà per l’attivazione online, invece, dovrà pagare 9,90 euro, un costo che include spedizione, attivazione, SIM ed il costo del primo mese anticipato. L’offerta è da poco disponibile anche per i già clienti dell’operatore stesso, che potranno richiedere un cambio offerta.

Quest’ultimo verso Evo Giga Unlimited richiederà un costo di attivazione pari a 9 euro, da sommare al costo del primo mese anticipato. Per quanto riguarda l’utilizzo all’estero, i minuti e gli SMS potranno essere anche in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea (e nel Regno Unito), alle stesse condizioni nazionali. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.