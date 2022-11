In un recente sondaggio effettuato da SellCell è emerso che la maggior parte degli intervistati sull’argomento richiedono un design nuovo per il prossimo Apple iPhone 15.

SellCell ha chiesto a oltre 2.500 utenti ‌iPhone‌ negli Stati Uniti di condividere alcune informazioni sugli attuali e i futuri prodotti Apple. Scopriamo insieme il risultato di questo sondaggio.

Apple: gli utenti vogliono una modifica di design per iPhone 15

Quando è stato chiesto se avessero intenzione di passare a un modello della gamma iPhone 14, il 13,6% degli intervistati ha affermato di averlo già fatto, ma un ulteriore 29,7% ha in programma di farlo nell’immediato futuro. Del 56,7% di chi non ha in programma di eseguire l’aggiornamento, il 45,3% ha dichiarato di voler mantenere il proprio dispositivo attuale più a lungo e il 5,1% ha affermato di essere in attesa del lancio della linea ‌iPhone 15‌ il prossimo anno.

Per quanto riguarda i modelli ‌iPhone 15‌, la maggior parte degli intervistati chiede appunto una riprogettazione del design, dopo tanti anni di iPhone troppo simili. In molti chiedono anche nuove opzioni di colore. Il 28,8% vuole il ritorno di accessori come EarPods e un alimentatore, il 23,9% vuole che l’iPhone 15 abbia una fotocamera con zoom a periscopio, il 23,6% vorrebbe vedere il ritorno del Touch ID.

E ancora, il 20,3% vuole che l’iPhone passi a USB- C e l’11,7% desidera che Dynamic Island si espanda sull’intera gamma di modelli ‌iPhone 15‌. L’8,5% vuole un ritorno al modello mini, ormai accantonato da Apple, magari in sostituzione del modello “Plus” che per molti ha poco senso. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire se il colosso di Cupertino accontenterà, almeno in parte, le richieste dei propri consumatori.