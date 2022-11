Se tu o qualcuno che conosci è sordo, il rimedio più evidente è investire in un apparecchio acustico. Gli apparecchi acustici più costosi costano migliaia di dollari, ma secondo una recente analisi della rivista iScience, ci sono dispositivi meno costosi che funzionano altrettanto bene degli apparecchi acustici più costosi. Gli AirPods Pro e gli AirPods 2 sono in discussione e, secondo la rivista, ‘possono funzionare come dispositivi di assistenza all’udito per perdite uditive da lievi a moderate’.

I ricercatori del Taipei Veterans General Hospital di Taiwan hanno testato diversi apparecchi acustici, inclusi i due modelli AirPods sopra menzionati, su 21 persone con ipoacusia da lieve a moderata. I due AirPod sono stati collegati a un iPhone, consentendo loro di utilizzare il microfono del telefono per la funzione Live Listen. Il microfono dell’iPhone viene utilizzato in questa funzione per amplificare il suono in una stanza e trasmetterlo a un paio di AirPods.

AirPods Pro potrebbero far sentire a proprio agio le persone

Ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto di indossare AirPods mentre i ricercatori leggevano loro brevi righe. Le persone dovevano ripetere le dichiarazioni ai ricercatori. Il test ha rivelato che gli AirPods 2 non funzionavano bene come gli apparecchi acustici in ambienti calmi e rumorosi, ma erano meglio che non indossare nulla. Con un’eccezione, gli AirPods Pro hanno dimostrato di essere simili agli apparecchi acustici premium.

AirPods Pro ha consentito ai partecipanti alla ricerca di sentire meglio quando i rumori provenivano da entrambi i lati degli individui. I suoni emessi immediatamente davanti agli individui del test, indipendentemente dal tipo di AirPods, non sono stati ascoltati dal ricevitore. La funzione di cancellazione attiva del rumore di AirPods Pro ha impedito di sentire fastidiosi suoni ambientali.

L’autore corrispondente dello studio, Yen-Fu Cheng, ha dichiarato a Science Alert: ‘Questi auricolari wireless non sono l’ideale, ma sono un ottimo punto di partenza per molti pazienti che non hanno accesso ad apparecchi acustici professionali’. Anche con questi auricolari noteranno un miglioramento della loro qualità di vita.’

Il signor Cheng ha inoltre affermato che a causa dello ‘stigma sociale’ associato all’uso di apparecchi acustici, alcune persone con perdita dell’udito potrebbero sentirsi meglio a proprio agio indossando AirPods. I ricercatori hanno concluso che AirPods Pro potrebbe essere una soluzione per apparecchi acustici meno costosa per alcune persone.