L’operatore WindTre nei prossimi giorni lancerà quelle che saranno le promozioni dedicate al periodo natalizio, ormai dietro l’angolo. Queste offerte saranno focalizzate principalmente sul segmento Mobile.

In particolare, si concentreranno sull’acquisto di smartphone a rate. Secondo le ultime indiscrezioni è in arrivo anche un nuovo spot TV con protagonista Fiorello. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre: ecco un’anticipazione sulle offerte di Natale

Per questo periodo natalizio l’operatore arancione punterà molto sulle offerte per acquistare uno smartphone a rate, pubblicizzando in particolare Reload exChange. Si tratta di un servizio “trade in” dell’operatore per consegnare uno telefono usato e ottenere in cambio, in base allo stato in cui si trova lo smartphone, un rimborso entro 30 giorni sul proprio IBAN, con valutazioni fino a 800 euro.

Da oggi 21 novembre 2022 inoltre, l’operatore estenderà questo sconto di 60 euro anche in caso di acquisto a rate tramite Reload exChange di altri smartphone, fra cui Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Motorola Edge 30 Neo e Motorola Razr 2022. Da oggi sono anche disponibili le nuove versioni Christmas Pack, un bundle che permetterà di abbinare uno smartphone a rate anche a 0 euro al mese e ottenere in questo modo anche il raddoppio dei Giga previsti dall’offerta scelta.

A queste nuove offerte Christmas Pack si potranno abbinare diversi smartphone fra quelli messi a disposizione da WindTre con rate da 0 euro al mese e senza anticipo. Che dire, non ci resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire nei dettagli tutte le offerte che ha pensato per noi durante questo periodo natalizio!.