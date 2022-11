Whatsapp: presto arriverà una funzione che nessuno si aspetterebbe

Parliamoci chiaro, Whatsapp inizia ad essere (e forse lo era già) l’ombra di Telegram. Quest’ultima, seppur ancora non sia l’app principale, ogni giorno si fa valere con le sue molteplici funzionalità super innovative. Ad esempio le reazioni rapide, sia all’interno delle chat 1-a-1 che nei gruppi, ma anche la funzionalità di traduzione e la possibilità di creare dei sondaggi direttamente dalla conversazione. A proposito, quest’ultima prestazione a breve sarà disponibile anche sulla piattaforma di messaggistica dal logo verde.

Whatsapp: finalmente anche l’app verde ha introdotto questa funzione

Ora basta parlare di Telegram. Whatsapp ha deciso di inserire un sistema di ricerca degli account business (ovvero delle attività commerciali) direttamente dalla ricerca globale per contatti e messaggi che generalmente vediamo in alto a destra. Come ogni novità però, questa funzione rimane limitata a pochi (e molto probabilmente in Italia potrebbe non arrivare mai). Ma d’altronde ad oggi la proposta di Whatsapp è arrivata esclusivamente in Inghilterra, Brasile, Colombia, Messico e Indonesia. Eh già, per una volta gli Stati Uniti non hanno “l’esclusiva”.

Nel comunicato ufficiale del 17 novembre 2022, l’app stessa spiega che l’obiettivo è quello di racchiudere l’intera esperienza di acquisto direttamente sulla sua piattaforma, trasformandola sempre più in un “tutto fare”. Non a caso tra le aziende già presenti su WhatsApp, ci sono svariati gestori di servizi per la creazione di conti correnti, biglietti dei mezzi pubblici e consegne a domicilio. Insomma, l’idea non sembra affatto male. Ora non ci resta che aspettare un risvolto positivo che coinvolga anche il nostro Paese.