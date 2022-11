Vodafone distrugge TIM: le due Silver hanno fino a 200GB in 5G quasi gratis

Proprio nell’ultimo periodo Vodafone sembrerebbe aver trovato la quadra giusta per proporre delle soluzioni eccezionali dal punto di vista totale. Tutto viene fuori soprattutto nelle due promozioni che sono state lanciate nell’ultimo periodo, le quali, per quanti i contenuti dispongono, sembrano quasi non appartenere a Vodafone.

Vodafone distrugge la concorrenza a colpi di nuove offerte: sono arrivate le Silver con 150 e 200 GB in 5G ogni mese

Il gestore vuole con tutte le sue forze rubare utenti alla concorrenza, la quale già durante gli scorsi mesi è riuscita a fare lo stesso proprio con la celebre compagnia anglosassone.

Si tratta della Silver, la quale vede due offerte in bella mostra piene di contenuti ma soprattutto piene di qualità. Da non biasimare poi il prezzo finale, il quale rapportato a quello che c’è nelle promozioni, risulta davvero irrisorio. Entrambe le promozioni hanno lo stesso nome ma cambiano per quanto riguarda proprio il costo finale e i contenuti. La prima delle due costa solo 7,99 € al mese per tutti quelli che la scelgono, offrendo al suo interno minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti versa tutti e infine 150 giga di connessione dati utilizzando la connettività 5G.

L’ultima offerta invece permette di avere oltre a minuti e messaggi illimitati, una connessione dati in 5G con ben 200 giga disponibili. Il prezzo corrisponde a soli 9,99 € al mese. Tutti quelli che sottoscriveranno queste offerte entro la fine del mese di novembre pagheranno solo 5 euro mensili il primo mese. Davvero un’ottima occasione per sposare il provider migliore in circolazione.